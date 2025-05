Il colonnello Gubbiotti saluta l’Arma dopo 40 anni: "Vita di impegno e dedizione"

Il tenente colonnello Fabrizio Gubbiotti, capo ufficio comando del comando provinciale carabinieri, da oggi, dopo oltre 40 anni di lavoro, lascia il servizio attivo nell’Arma per sopraggiunti limiti di età. L’ufficiale, con il congedo e il transito nella categoria della Riserva, sarà anche promosso al grado di colonnello. La carriera di Gubbiotti è stata contrassegnata da un’incessante dedizione al servizio e da un profondo impegno nella tutela della sicurezza pubblica, incarnando i valori più alti dell’Arma, costruendo un rapporto di fiducia e rispetto con il personale e le comunità affidategli.

Classe ’65, originario di Terni, sposato, padre di tre figli, laureato in Scienze della sicurezza interna ed esterna, è entrato nell’Arma nel 1985, frequentando dapprima il corso per allievo carabiniere e subito dopo quello di allievo sottufficiale a Velletri e Firenze al termine del quale è stato destinato alla Legione carabinieri Sardegna, dove ha militato per un oltre decennio.

Nel 1999, avendo superato la selezione per diventare Ufficiale, ha frequentato il corso applicativo alla Scuola ufficiali carabinieri di Roma, al termine del quale ha assunto l’incarico di comandante del Nucleo investigativo del comando provinciale di Frosinone. Dal 2006 al 2013 ha retto il comando della compagnia carabinieri di Cittaducale e, dal 2013 al 2016, quello della compagnia di Copparo dalla quale è stato trasferito all’attuale incarico.

Nell’occasione del saluto formale, avvenuto sabato scorso alla presenza di una folta rappresentanza di tutti i carabinieri della provincia estense, il comandante provinciale, Colonnello Alessandro Di Stefano, ha voluto ringraziare pubblicamente il colonnello Gubbiotti per il "grande impegno profuso nel delicatissimo incarico di capo dello staff del comandante, in particolare quale suo stretto collaboratore e vice comandante".