Il colore dei sogni. La nuova mostra alla galleria Rivellino

Oggi alle 18 alla galleria il Rivellino di via Aldighieri 41 si terrà l’inaugurazione della rassegna d’Art Exibition ‘The colors of dreams’ organizzata dal Gruppo Artistico di Fermo. Patrocinato dal Comune, l’evento sarà introdotto da Cinzia Reggiani vice presidente del club Amici dell’arte, che quest’anno celebra il 50esimo anniversario di formazione del gruppo artistico omonimo, formatosi nell’Aprile 1973. Alla venice verrà presentato il catalogo illustrato ed informativo (composto e redatto dal Gruppo stesso) che verrà presentato da Leonardo Terenzi di Macerata. L’evento sarà allietato da liriche, lette dall’autore Gianluca Polmonari, che esporrà anche una sua opera insieme agli Artisti del Gruppo Artistico di Fermo, riformatosi dall’ex associazione culturale Star art e risorto con lo scopo di creare contatti tra persone, artisti, enti ed associazioni.