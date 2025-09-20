Il colosso dell’(ex) oro giallo: "Cereali, resa zero e ombre Ogm. Dopo la frutta, altro settore a rischio"

Una montagna di mais, sembra oro. Attorno il verde dei campi. "Ci hanno chiesto di mappare i terreni per attestare che le nostre produzioni non crescano in luoghi strappati alla foresta. Ma voi avete mai visto foreste amazzoniche nella pianura padana?", Alberto Stefanati è il presidente di Capa Cologna, cooperativa che affonda le radici nella storia, anno di fondazione 1970. E’ il frutto di lavoro e sacrifici di un gruppo di agricoltori, 13 pionieri che hanno dato vita ad una delle cooperative agricole più grandi d’Italia. Essiccazione, gli uffici e i silos fino al cielo. Il grano, quintali e quintali, un fiume. Che diventa pasta – sono partner per importanti gruppi italiani come Barilla –, finisce sulle tavole italiane. Un mare giallo che rischia d’asciugarsi. Come il mais.

Stefanati, cosa c’entra la foresta?

"Non chiedetelo a me, andate a chiederlo alla comunità europea. Due anni fa ci hanno imposto di mappare i terreni, i nostri terreni per essere sicuri che non fossero frutto del disboscamento. Questa bella trovata è stata bloccata, ma da qualche mese è uscita di nuovo dal cilindro. Questo è solo uno dei tanti esempi della follia che vive il nostro settore, della burocrazia con la quale ogni giorno siamo costretti a misurarci. Quel giochino delle mappe ci stava costando 80mila euro. E non è finita"

Va così male?

"Il mio grano è rigorosamente italiano, qui niente ogm. E’ prodotto osservando tutte le leggi sulla sostenibilità, qualità. Le certificazioni che abbiamo sono alte come un vocabolario. E vuole sapere quanto vale questo sul mercato? Niene, meno di zero, non vale più niente"

Come mai?

"Nei porti scaricano montagne di grano dagli Stati Uniti, dal Brasile, da tutti gli angoli del mondo. Per carità, ben venga il libero mercato, io i dazi non li sopporto. Ma le regole devono essere uguali per tutti. Nei porti fanno i controlli, io vorrei vederli questi controlli? Quei chicchi sono ogm, coltivati in terre dove si può usare di tutto, diserbanti, concimi di ogni tipo. Non hanno le regole che ci sono in Italia, in Europa. Qui la parola Ogm è vietata, proibita, un tabù. E sarà anche giusto, ma deve essere un divieto per tutti. E invece no e così ci invadono. Il prezzo lo fanno loro, prezzi che sono crollati"

Un guadagno l’avrete ancora?

"Ma quale guadagno, noi produciamo in perdita, lavoriamo siamo sotto costo. E’ una tragedia, questo settore fino a qualche anno fa così fiorente sta seguendo a ruota le pere, stiamo facendo la stessa fine"

I frutteti li estirpano

"Perché, crede che non succeda anche in questo comparto. Ci sono colleghi che non coltivano più il grano, lasciano i terreni incolti. Preferiscono prendere i contributi al posto delle briciole che ormai rende il grano"

Come fate ad andare avanti?

"Perché abbiamo la dignità di chi ha lavorato per una vita, amiamo la campagna. Non chiediamo briciole, contributi, non vogliamo vivere di carità. Vogliamo vivere del nostro lavoro, dei frutti del nostro lavoro"

Le associazioni di categoria, anche loro si stanno battendo per alcune delle questioni che ha sollevato

"Rispondo così. Noi siamo rimasti soli. Quando c’era il Covid davamo cibo all’Italia, abbiamo sfamato un paese in ginocchio. Eroi ci chiamavano"

Come i medici. E poi?

"Finita l’emergenza siamo stati dimenticati, non siamo più nulla"

I medici a volte li menano pure

"Noi siamo soli con il nostro grano, la nostra terra".