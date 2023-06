Il ’Comitato per Ferrara’: "Basta soste selvagge in viale Alfonso d’Este"

In una lettera al Carlino, il ’Comitato per Ferrara’ stigmatizza il fatto che, in violazione al codice della strada, molte automobili vengano parcheggiate all’interno dell’ area verde in Viale Alfonso D’Este, "una delle zone riconosciuta anche da alcuni assessori comunali, tra le più prestigiose di Ferrara".

"Terminato il periodo del Luna Park – scrive il comitato – i residenti avevano ricevuto la rassicurazione, da parte della Polizia Municipale, che il parcheggio selvaggio su tale area non sarebbe stato ulteriormente consentito. Da oltre un mese si registrano numerosissime automobili che non solo percorrono, ma che sostano anche per lunghi periodi di tempo nonostante la segnaletica verticale indichi il divieto di transito (ben visibile) a tutti i veicoli. La cosa più sorprendente – aggiunge il comitato – è rappresentata dal fatto che il chiosco che si affaccia su tale area beneficia di tale violazioni, tanto che ad alcuni di noi che chiedevano conto di tale transito e parcheggio selvaggio i gestori hanno risposto: “abbiamo degli agganci” facendo così intendere, presumibilmente, di avvalersi di una certa benevolenza da parte di chi è preposto al controllo". Il comitato conclude auspicando che le violazioni vengano sanzionate per evitare che la zona diventi "un territorio selvaggio a unico beneficio ed uso di un singolo operatore".