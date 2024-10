"Il commercio vive grazie ai lavoratori. E’ la crisi di un paese"

Sopra il legno che copre le pareti della trattoria ci sono due foto appena colorate. E’ la Berco, lo stabilimento visto dall’alto, metri e metri quadrati di terreno e capannoni, uffici e recinzioni. Sotto quelle foto, che sono affisse in due pareti quasi a voler rendere ancora più evidente che quello è il paese della Berco, ci sono loro. Gli operai a tavola, tagliatelle al ragù e insalata, una bistecca che si affetta un po’ con rabbia. Sono amari i bocconi in questi giorni. Dove erano solo sorrisi e chiacchiere per ammazzare il tempo, ora i volti sono un po’ tirati, le battute non sempre fanno ridere. Storie di operai, da un interno. Il bar trattoria Trieste, appena all’inizio della strada dove si affaccia lo stabilimento. Poco più in là, i carabinieri e i vigili urbani con le auto, le transenne. E’ il secondo giorno di sciopero, le portinerie sono presiedate. In quei capannoni non c’è nessuno, il suono del silenzio negli stanzoni. Al bar ci sono ancora i tavolini fuori, che non fa così freddo anche se piove ormai da due giorni. Il menù consigliato su una tavoletta di legno. Caffè che vanno via come il pane, la mattina panini e mortadella.

"Solo la metà dei panini li facciamo per loro, per gli operai della Berco. E adesso?", dice Marco Loriga, il titolare, che mette fretta alle cameriere. A quell’ora si corre, c’è parecchia gente. E adesso? Un interrogativo che rimbalza tra i bar che vivevano dei soldi lasciati dagli operai, colazione e pranzo. Le case, tante con il cartello vendesi. La vita stessa di un paese, oltre 15mila abitanti, 1200 in quello stabilimento che qui fa parte della storia.

Davide Brandalesi, sindacalista della Fim Cisl, mostra la lettera di licenziamento sul display del telefonino. "Qui vivono famiglie, marito e moglie, padri e figli. Dobbiamo lottare per il nostro futuro, per un territorio che si sta sbriciolando". Mogli e mariti, che si trovano al bar trattoria Trieste per pranzare, prima di tornare al lavoro. Tanto per cambiare, non si può andare sempre in mensa. "Anche qui i prezzi sono bassi", dicono, il profumo che arriva dalla cucina. Se vuoi puoi ordinare anche il pesce. Rodolfo Negri lavora alla Berco da 31 anni, era il 1994 quando varcava per la prima volta l’ingresso. Con lui c’è la moglie, si è portata anche una sedia da casa, per stare più comoda durante la manifestazione, così può ascoltare i sindacalisti che parlano dallo scalone di metallo. Si chiama Daniela Visentini. "Sono qui per stare vicino a mio marito, non lavoro in questa azienda. Per stare vicino a mio marito e agli altri dipendenti, non è proprio un bel momento. Ma l’imperativo per tutti è state uniti, non arretrare. Solo così si potrà ottenere qualche risultato". Marco Loriga, il grembiule bianco, fa avanti e indietro dalla cucina con i piatti. "Non mi aspettavo questo scenario, la fabbrica vuota, i licenziamenti. Non qui, non alla Berco. Stiamo parlando della metà dei dipendenti, per il paese, per le attività è una mazzata".