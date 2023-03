Il commissario Rancan "Tomasi non può più agire nel nome della Lega Lo statuto va rispettato"

di Federico

Di Bisceglie

Al braccio di ferro e agli scontri frontali preferisce l’oggettività dei regolamenti. Mettere un po’ d’ordine nel caos (tutt’altro che calmo) generato dall’espulsione dalla Lega dell’ex deputata Maura Tomasi è un po’ come individuare una sagoma in un quadro di Kandinsky. Eppure il commissario regionale del Carroccio, Matteo Rancan, aiuta a fare un po’ di chiarezza su un caso politico che non ha assunto solo una portata locale, ma si è allargato a tutto il territorio. Da Comacchio alla Lombardia.

Rancan, ricostruiamo la vicenda. Tomasi sostiene di non essere ancora in possesso del provvedimento, ma dalla segreteria federale ha emesso un provvedimento molto chiaro. Ricostruiamo la genesi.

"La procedura è molto chiara, peraltro stabilita dal nostro statuto e dal regolamento federale. Il commissario provinciale ha inoltrato alla segreteria regionale alcune dichiarazioni che l’ex deputata Maura Tomasi ha rilasciato pubblicamente. Dichiarazioni che, sia a livello territoriale che federale, sono state ritenute lesive dell’immagine della Lega. Si è deciso per l’espulsione. Per cui Tomasi non può più agire in nome e per conto del movimento".

Il segretario provinciale Ottavio Curtarello sostiene che Tomasi possa rimanere al suo posto come segretaria del Carroccio a Comacchio.

"ll problema nasce perché Tomasi si è voluta candidare a segretario della sezione pur sapendo di avere un provvedimento in corso. Ora Comacchio potrà eleggere un nuovo segretario di sezione e continuare a lavorare".

Le dichiarazioni del segretario provinciale rischiano di generare un cortocircuito.

"Nessuna cortocircuito. Certo è che se come Lega chiediamo ai nostri militanti di rispettare regolamenti e statuto, è giusto che eletti e dirigenti del partito diano l’esempio seguendoli a loro volta. Ciò non implica che non ci sia dialettica interna al partito, ma entro limiti ben marcati".

Non tutti i ‘mali’ vengono per nuocere. Se in Lega il barometro segna aria di tempesta, gli alleati sembrano navigare verso la ricucitura (a Comacchio) a favore di corrente.

"Tengo a chiarire un aspetto. Il provvedimento è stato preso per sanare una situazione interna al partito e per mettere ordine all’interno della Lega. Poi, se questo contribuisce a rinsaldare i rapporti con gli alleati tanto meglio. Ma è un passaggio assolutamente interno".

Qualcuno ha adombrato che la miccia sia stata accesa dal vicesindaco di Ferrara, Nicola Lodi. Lei come la vede?

"Il provvedimento ha seguito un iter ben preciso che è stato fatto alla luce del sole, checché se ne dica. Le persone si devono assumere le proprie responsabilità e, cercare nemici è un esercizio del tutto sterile. Inutile, direi".

Al netto dell’episodio contingente, quale è la situazione della Lega sul territorio ferrarese?

"La mia percezione, basata su fatti concreti, è che l’amministrazione di Alan Fabbri si stia dimostrando giorno dopo giorno efficace e vincente. Dalla riqualificazione della zona Gad, passando per la rigenerazione della Darsena, il piano sulle frazioni e la ricucitura col territorio. Alla base c’è una visione strategica che ha dato senz’altro nuovo impulso a Ferrara. Insomma un esempio di buona amministrazione".

Una proiezione sulle amministrative 2024?

"Da parte nostra il sindaco Alan Fabbri avrà sempre il massimo supporto e la Lega, ne sono convinto, saprà dare un contributo fondamentale per l’affermazione del centrodestra".