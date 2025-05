Il compleanno del Florenz. Passione e ospitalità, la famiglia Vitali al timone: "Un esempio per i giovani"

Passione e ospitalità per tutti. È questo che ha sempre contraddistinto i "60 anni della famiglia Vitali al Florenz", racchiusi in un libro che celebra l’importante traguardo raggiunto. Il volume, scritto da Luciano Boccaccini, è stato presentato ieri nella sede della Camera di Commercio di Ferrara-Ravenna dinanzi ad un nutrito pubblico di amici, e rappresentanti di associazioni che hanno trovato sempre sostegno e porte aperte da parte di una famiglia che ha segnato la storia imprenditoriale sulla costa comacchiese. Gianfranco Vitali, alla presenza dei fratelli Arnalda, Maria e Luigi, e dei nipoti Barbara, Camilla, Filippo, Sebastiano e Jacopo, ha ripercorso le tappe che hanno portato alla nascita e allo sviluppo del Florenz. Non è mancato un ricordo del nonno Riccardo Rocca, che nel 1957 costruì un ristorante – dancing al Lido di Pomposa, di cui fu pioniere. E della madre Palmidina, che ha trasmesso ai figli il senso della responsabilità sociale d’impresa: "Per lei – ha ricordato Gianfranco – era fondamentale accontentare i clienti e i dipendenti".

Ed è questo insegnamento che ancora anima il Florenz Open Air Resort, che non hai smesso di innovarsi. Nei saluti iniziali, il vicepresidente della Camera di Commercio Paolo Govoni ha ringraziato la famiglia Vitali per aver scelto la sede dell’Ente per la presentazione di quello che ha definito "un progetto che deve essere esempio per le future generazioni", richiamando anche la figura di Adriano Olivetti, che riteneva la responsabilità sociale d’impresa non una semplice politica aziendale, ma un vero e proprio modello di vita e gestione di impresa. Valori che hanno sempre animato la famiglia Vitali. In videocollegamento è intervenuto anche Roberto Vitali, amministratore delegato di Village4All, che nel 2005 ha iniziato al Florenz una collaborazione per dare vita ad un percorso di inclusione sociale, per rendere la struttura ricettiva accessibile a tutti. Sono stati inoltre ricordati i vari riconoscimenti ricevuti dal Florenz, l’impegno sociale della famiglia che si è tradotto in una serie di iniziative sociali, eventi benefici a sostegno di associazioni onlus, aiuto a persone in difficoltà:. Nel corso di questi 60 anni sono state oltre 7 milioni le presenze turistiche nella struttura, con un impatto significativo per l’economia comacchiese, e il 10% del fatturato è derivante dal turismo accessibile. Alla presentazione del libro – il cui ricavato è stato interamente destinato alla Fondazione Imoletta – ha preso parte anche il direttore generale di Confcommercio Ferrara, Davide Urban: "Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto dalla famiglia Vitali, cui auguriamo un futuro ricco di soddisfazioni". Infine, l’invito alla grande festa al Florenz di Lido degli Scacchi che si terrà dal 23 e 25 maggio. Il 23 è prevista una nuova presentazione del libro, cui presenzierà anche l’Arcivescovo di Ferrara, monsignor Gian Carlo Perego.

Valerio Franzoni