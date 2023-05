Il compleanno peggiore

Nicola

Bianchi

Tredici maggio 2017, dopo 49 anni la Spal torna in A. Titolavamo l’indomani: "Spal nella storia. Bentornata tra i grandi dopo mezzo secolo di attesa". Al centro delle pagine 2 e 3 l’urlo del ’Re leone’, Mirco Antenucci. Uno che la maglia della Spal l’aveva tatuata sulla pelle. I cori della Ovest (uno su tutti: "e tanto già lo so che l’anno prossimo gioco all’Olimpico...") sulla bocca di tutti, la città completamente biancazzurra, i clacson, le bandiere, la festa. Bei tempi. Tempi, ahinoi, che furono. Già, perché sei anni esatti dopo il risveglio è amarissimo. Tredici maggio 2023, minuto 74, Vazquez segna il rigore per il Parma. E’ finita. La Spal retrocessa in C. Scoppia la rabbia, alcune scene (il dito medio di Tacopina alla curva), alcuni cori, le tensioni tra ristrette frange delle due tifoserie fuori dallo stadio che porteranno al ferimento di un poliziotto, da vergogna. E adesso? Adesso ha da passà ‘a nuttata – e sarà durissima – poi arriverà il tempo delle riflessioni. Gli errori commessi sono stati enormi, a partire dai tre allenatori cambiati da Joe: Venturato, De Rossi alla sua prima panchina, Oddo, puntando più sull’immagine che sui contenuti. "Nemmeno Guardiola – così ieri Tacopina in conferenza – avrebbe salvato questa squadra". Grazie di avercelo ricordato. La squadra, appunto. Mediocre, con qualche stella che fu, oggi attempata e dal fisico di cristallo: Pepito Rossi e Radja Nainggolan. Altre scelte mirate più sul passato che sul futuro. L’unica faccia bella di una stagione disastrosa è quella di Prati, Contiliano, Parravicini, Puletto, "uomini veri" li ricordava uno striscione. Si riparta da loro con umiltà e coraggio. Basta con slogan ed ex campioni del mondo. Se Tacopina – che tutto gli si può imputare ma non che sia arrivato per una toccata e fuga: ha investito oltre 20 milioni – deciderà di restare, come ha annunciato, lavori per ritrovare quella spallinità che trasudava in gente come Antenucci, Lazzari, Schiattarella e i loro fratelli. Anche se adesso è il tempo del dolore.