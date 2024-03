Il Comune a tutto sport. Arrivano tremila euro

Il Comune di Poggio Renatico in questi anni ha riconosciuto e sostenuto le attività sportive che si sono impegnate nella diffusione della pratica sportiva. In particolare negli ultimi anni è cresciuta l’associazione 44zero28, che è riuscita a raccogliere diversi corsi, alcuni già presenti sul territorio e altri di nuova ideazione lavorando in un contesto dove le 3 palestre sono sature da parte delle attività storiche sul territorio. Per questo motivo l’amministrazione comunale ha riconosciuto un contributo di 3mila euro per il supporto dei maggiori costi sostenuti per svolgere le attività presso un magazzino in Via Don Minzoni.