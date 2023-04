Il Comune attiva il canale Telegram

Il Comune di Poggio Renatico mette in campo Telegram per un contatto più diretto coi cittadini. "Anche noi sentiamo il bisogno di poter comunicare coi cittadini in modo rapido e veloce, essere al passo coi tempi intercettando gli strumenti usati ed inserirci in questi percorsi per dare risposte veloci o avere un canale di dialogo con l’amministrazione – dice l’assessore Andrea Bergami - Si parla tanto di strumenti informatici che possano dialogare con le persone e dunque ne abbiamo cercato uno che potesse aiutarci senza però appesantire troppo l’utilizzo da parte degli utenti. Per questo motivo abbiamo scelto di attivare un canale su Telegram con molteplici funzioni". Dal 1 aprile è dunque attivo il canale Telegram del Comune di Poggio Renatico: viene definito ChatBOT, ovvero un utente automatico dell’app di messaggistica Telegram e funzionerà come un vero e proprio assistente virtuale. Digitando alcune parole chiave il BOT "assistente virtuale" risponderà in automatico dando le risposte ai cittadini, fornendo informazioni utili su servizi comunali, numeri di telefono o dati degli uffici. Importante è la gestione delle segnalazioni: attraverso questo canale è possibile inviare segnalazioni.