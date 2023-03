Il Comune cede ‘Teknehub’ all’ateneo

Via libera alla cessione gratuita all’Università dell’edificio di proprietà comunale di via dello Zucchero, che ospita il “Teknehub”, i Laboratori di edilizia e costruzioni. La giunta ha approvato questa settimana il trasferimento, che fa seguito ad una precedente convenzione. L’intesa era stata stipulata alla vigilia dell’avvio lavori del nuovo Tecnopolo, il 7 giugno 2011, e prevedeva prima una concessione del diritto d’uso e decennale (gratuita) dell’immobile e quindi, trascorsi 10 anni, il passaggio della proprietà all’ateneo. Quest’ultima racchiude appunto anche l’area esterna ad uso dei Laboratori di edilizia e costruzioni ‘TekneHub’, affacciati su via Giuseppe Saragat, tra i civici 11 e 13. Contemporaneamente viene regolato il trasferimento della proprietà dell’impianto fotovoltaico installato sull’edificio stesso, con riserva del diritto di usufrutto da parte del Comune fino al 24 novembre 2033.

"Procediamo alla cessione gratuita all’Università, riconoscendo il grande valore del Tecnopolo e le sue infinite potenzialità, e dimostrando di credere nell’Università e nelle sue infrastrutture per la ricerca", commenta l’assessore Alessandro Balboni. Il trasferimento è "un investimento comunale nella formazione e nella ricerca, in cui crediamo fortemente. A questo scopo mettiamo a disposizione spazi di proprietà pubblica", aggiunge la collega al Patrimonio Angela Travagli.