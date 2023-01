Il Comune cerca enti per attività a favore dei vulnerabili

Il Comune di Poggio Renatico cerca enti del terzo settore per la co-progettazione di attività a favore di persone e famiglie in condizioni di bisogno, vulnerabilità e fragilità sociale. Si possono presentare proposte progettuali volte a costruire un’alleanza educativa con il Territorio, l’Associazionismo ed il privato sociale che, in una logica di co-governance dei fenomeni sociali, devono provare a rispondere ai bisogni della società, ed in particolare a quella dei minori e delle famiglie in condizione di fragilità. L’intervento posto a co-progettazione dovrà essere continuativo, dalla data di sottoscrizione della convezione e fino al 31 dicembre 2023. La vulnerabilità sociale riguarda chi vive una situazione di incertezza sociale ed economica. Un indicatore Istat misura quanto ogni territorio sia vulnerabile, partendo dalla condizione sociale e abitativa di chi ci vive. L’indice di vulnerabilità sociale e materiale (IVSM) è un indicatore composito costruito attraverso la sintesi di sette indicatori riferiti alle dimensioni della vulnerabilità sociale e materiale ritenute più rilevanti per la formazione di una graduatoria nazionale dei comuni.