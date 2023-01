"Il Comune chiude le strade senza avvisare"

"Dopo la chiusura di via Frattina è la volta di via Pasta, strada ormai quasi impraticabile alla circolazione. Tutto questo senza dare nessuna comunicazione ai cittadini". Non ci stanno i consiglieri di opposizione di Vigarano ad accettare il silenzio dell’amministrazione comunale quando si tratta di servizi che impattano sulla vita di tutti. Le liste civiche ‘Costruiamo il Futuro Con Te’ che ha come capogruppo Agnese De Michele e ‘Viviamo Vigarano’ che ha come capogruppo Lisa Pancaldi, segnalano il disagio: "Senza dare comunicazione ai consiglieri, né tantomeno ai cittadini – dicono - scopriamo che, a causa delle pessime condizioni in cui versa via Pasta, il limite di velocità è stato abbassato a 30 chilometri orari – fanno notare - ma soprattutto che è vietata la circolazione, ad esclusione dei residenti, ovviamente, di biciclette e motocicli". Non mettono di certo in discussione la scelta dettata da motivi di sicurezza, ma contestano "il modo di agire di questa Amministrazione – insistono - che non solo evita il confronto ma ora dimentica anche di informare la cittadinanza riguardo scelte che impattano sulla vita di tutti". Da qui l’attacco si fa anche politico: "Ormai è chiaro che il sindaco e la sua giunta sono molto attenti alla comunicazione solo quando è propedeutica alla propria propaganda – attaccano - salvo poi evitare il confronto di fronte a scelte che possono risultare impopolari. Come gruppi di opposizione, in tempi non sospetti, avevamo pronosticato le problematiche che ora sono diventate realtà, riguardo la circolazione di via Pasta, ma è evidente che senza un minimo di programmazione e, soprattutto, preferendo spendere denari pubblici in feste e social, con questi problemi i vigaranesi dovranno conviverci". Di fronte alle pessime condizioni del manto stradale di via Rondona, via Fondo Reno e via Tortiola, a questo punto pongono una domanda: "Quale sarà – chiedono - la prossima via di Vigarano a chiudere? La scopriremo solo ‘strada facendo’".

Claudia Fortini