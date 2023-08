"Il Comune ci esclude? Noi non ci arrendiamo"

La Proloco di Cento non molla e per il 52° anno, presenta il Settembre Centese seppure con un’altra forma e depositando in comune le 700 firme di cittadini che chiedono che la manifestazione non muoia. "Non è stato facile quest’anno per le più incredibili vicissitudini che hanno investito la nostra associazione di volontariato, mettendone a repentaglio il futuro e spogliandola di ogni propria creatura – dice Daniele Rubino – a chiederci a gran voce di continuare sono oltre 700 firme di persone che non solo credono che il Settembre Centese abbia ancora qualche cosa da dire e fare a Cento ma che non hanno assolutamente capito, come tutti noi, il perché ci è stato impedito di svolgerlo, negato ogni spazio pubblico e il patrocinio, chiuso e precluso ogni rapporto con la nostra città".

Ed ecco l’annuncio. "Nonostante i tentativi, impensabili in altre realtà, di zittirci siamo ancora qua e in grado di proporre il Settembre Centese – prosegue - non per competizione o per danneggiare altri eventi ma perché, da sempre, ciò che inventò 52 anni fa la Pro Loco è sinonimo di collaborazione congiunta con le realtà associative che operano e collaborano con la città, con spazio per tutti, senza distinzione politiche, di appartenenza o altro". Nell’annunciare l’edizione 2023 precisa alcuni punti. "Sarà purtroppo lontana dalla nostra amata piazza perché ci è stato negato l’uso del suolo pubblico – dice – ma in una location facile da raggiungere. Il Settembre Centese 2023 si terrà al coperto, fra le mura del Red Special, a fianco alla Pandurera. Si svolgerà dal 30 agosto al 5 settembre, con alcune giornate volutamente non occupate per non creare sovrapposizioni con altri eventi importanti in città. Protagoniste saranno le scuole di ballo, le associazioni locali di musica, arte, culturali e che, partecipando nelle date proposte, hanno mostrato maturità ed amore verso la città evitando di dar ascolto a terribili quanto inconsistenti polemiche fine solo a se stesse". Sarà in distribuzione anche il tradizionale libretto del Settembre Centese. "Le tradizioni vanno mantenute e rispettate – spiega - storico libretto che annovera spettacoli e tante attività che avvengono nel centese fino a metà ottobre, fonte di collezionismo e che non può anch’esso essere gettato solo perché tutto deve essere portato su internet". Settembre che si realizza con grandi sforzi. "Ringrazio i nostri volontari che, nonostante li tanti accadimenti per noi ingiusti hanno trovato la forza di reagire e confermare che, prima di tutto deve venire l’amore per Cento e lasciare ad altri le prove di forza che tutto fanno tranne che il bene della città", conclude Rubino.

Laura Guerra