Il Comune coi vigili del fuoco. Stanziato un contributo

BONDENO

Unanimità assoluta, giovedì sera dal consiglio comunale per un contributo straordinario di 13mila euro all’ ‘Associazione amici dei vigili del fuoco volontari di Bondeno odv’ che ha acquistato un compressore, dalla ditta Aerotecnica Coltri di Desenzano sul Garda, leader nazionale, per i compressori per aria, respirabile. Uno strumentazione che è già in arrivo. "E’ fondamentale per caricare le bombole degli autorespiratori – spiega il capo distaccamento dei Vigili del fuoco volontari Michele Marchetti - che sono dispositivi di sicurezza individuali fondamentali e primari per proteggere le vie respiratorie di chi entra in ambienti avvolti dai fumi di un incendio". In questo modo le bombole dei respiratori, dotate di filtri particolari, vengono caricate a 300 atmosfere di aria respirabile. "Ringraziamo l’amministrazione comunale, per l’attenzione al distaccamento e essersi fatta carico di questo acquisto – sottolinea Marchetti -. Il nostro vecchio compressore aveva vent’anni ed era andato fuori normativa. C’era una necessità tecnica. La tecnologia cambia. Noi cerchiamo di fare sempre il meglio per la nostra parte, ma queste attrezzature sono fondamentali per farlo". La nuova attrezzatura, di più di un quintale di peso, riesce a caricare due bombole alla volta e in pochi minuti.

"A corredo – spiega Marchetti - c’è l’armadio blindato anti scoppio, che è garanzia di sicurezza assoluta". Intanto il distaccamento si prepara all’evento di sabato che festeggia, alle 10.30 al centro polifunzionale di via Enrico Fermi il ventennale della sua nascita alla presenza delle autorità civili, militari e dei cittadini. Un distaccamento che si conferma sempre di più una risorsa fondamentale di identità. Sono 40 oggi i volontari addestrati, specializzati, formati dai corsi, del distaccamento di Bondeno di via Guidorzi. Solo dall’inizio dell’anno ad oggi gli interventi sono stati più di 520 e si apprestano a superare i seicento prima della fine dell’anno. I vigili del fuoco volontari operano sul territorio, là dove la vicinanza permette di arri vare in tempi brevissimi sull’incendio e sugli interventi, ma vengono spesso chiamati in supporto anche nei territori vicini di Terre del Reno, Cento, Vigarano, Ferrara.

Claudia Fortini