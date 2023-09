Il Comune di Terre del Reno dona 9mila euro ai volontari: incontro tra Vicesindaco e associazioni

Nei giorni scorsi si è tenuto in Comune a Terre del Reno un incontro tra i Servizi Sociali guidati dal Vicesindaco Filippo Marvelli e dalla responsabile di settore Elena Bollini, gli assistenti sociali e le due associazioni del territorio che si occupano del trasporto di persone fragili Rinascita e Vita di Sant’Agostino e Mira-Bello APS di Mirabello. "E’ stato un incontro molto utile, come anche i precedenti - afferma Marvelli - in quanto sono state analizzate le criticità emerse nell’ultimo periodo e le possibili soluzioni. A sostegno del lavoro di volontari, abbiamo appena liquidato la somma di 9.000 euro, quale rimborso delle spese sostenute per i trasporti e per le spese fisse del primo semestre del 2023 con svolti ben 883 trasporti, per un totale di Km. percorsi di 47.221. Veramente numeri importanti ed un servizio ormai indispensabile per la comunità, in quanto vengono garantiti, per i soggetti più bisognosi, i trasporti soprattutto per visite e controlli medici verso gli ospedali del territorio, gratuitamente per i beneficiari. Invito anche i ad avvicinarsi alla loro attività: il numero dei volontari non è enorme e le necessità sono in forte aumento".