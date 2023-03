Il Comune: "Fatto il possibile, la situazione troppo grave"

Una caduta, quella della principale società cestistica cittadina, che non può lasciare indifferente nemmeno la politica. Per questo l’ex assessore allo sport Simone Merli ha annunciato sui suoi canali social che oggi presenterà un’interrogazione "in cui

chiederò che venga comunicato alla città ciò che è accaduto, quali responsabilità ci sono e a questo punto se si pensi di lavorare ad una vera e seria prospettiva". Parole chiare che impegnano anche la giunta ad una risposta.

Ieri sul tema lo stesso assessore allo sport Andrea Maggi ha spiegato il punto di vista dell’amministrazione: "Il Comune ha fatto tutto il possibile ma la situazione economica che ci ha prospettato la dirigenza era troppo grave – spiega Maggi –. E anche loro stessi ce ne hanno dato atto. Allarme tardivo del Kleb? Non saprei, ma si è visto subito che era una cosa molto seria, era nostro dovere cercare una soluzione, ma era tutto troppo compromesso".

Giunta e imprenditori però stanno già lavorando al futuro. "Proprio così, c’è una fitta rete di contatti in corso per proseguire ed avere una squadra di pallacanestro in un campionato importante".