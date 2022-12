"Il Comune ha responsabilità sul debito di Ente Territorio?"

CENTO

"Quando Ente Territorio era stata messa in liquidazione nel 2017, tutto sarebbe stato sanabile con i 60mila del capitale sociale, mentre ora il debito tocca il mezzo milione di euro, lievitato durante l’amministrazione Toselli". A fare da memoria storica, come lei stessa si è definita anche durante l’ultimo consiglio comunale, è la consigliera d’opposizione Elisabetta Giberti (foto) che chiede chiarezza sulle responsabilità, dopo che l’assessore Carlotta Gaiani ha annunciato la cancellazione dell’Ente dal registro delle imprese senza il pagamento ai creditori, ricevuto il no della Corte dei Conti al soccorso finanziario del comune, socio unico. "E’ chiaro che la situazione non è colpa di questa amministrazione Accorsi, che si è trovata a gestire un’eredità delicata e difficile – prosegue la Giberti – E’ una condizione che si è creata durante l’amministrazione precedente. Com’è possibile che si sia permesso l’aumento del debito di Ente Territorio, visto che era in liquidazione? Vorrei capire dunque se verranno accertate eventuali responsabilità della precedente amministrazione, anche a tutela dell’ente stesso, davanti al fatto che il comune è socio unico e che in uno stato di liquidazione c’è stato il lievitare delle perdite". Affermazione che porta a interrogarsi sul ruolo di controllo e di indirizzo dell’amministrazione, visto che la stessa assessore Carlotta Gaiani aveva parlato ‘del sindaco presente alle assemblee dando indirizzi’ ma anche di un Ente Territorio ‘amministrato in autonomia dai suoi organi’ rimandando a chi ne aveva la gestione. "Per quanto riguarda il Comune, tutto era approvato in giunta e noi vedevamo solo ciò che arrivava ai consigli comunali – prosegue la Giberti - Da maggio ‘21 tra l’altro non c’era più stato consiglio comunale fino alle elezioni. Non c’è stata trasparenza nonostante ci arrivassero voci di una importante passività, chiedendo spiegazioni molteplici volte, difficilmente arrivate. Toselli diceva di poter ripianare il buco mettendo soldi comunali accantonati ma la Corte dei Conti ha detto ora che questo non era possibile, smentendo. Di certo, chi ha permesso tutto questo ha messo in difficoltà delle aziende del territorio: chi si trova ora con ammanchi economici, in questo periodo storico, con gli effetti dei lockdown che si fanno sentire ed ora anche il caro materiali e bollette".

Laura Guerra