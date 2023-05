Il Comune illumina la torre antica "In onore della Croce Rossa"

Nell’ambito della giornata in cui si è celebrata la giornata internazionale di Croce Rossa, il Comune di Poggio ha aderito alla richiesta, sollecitata anche da Anci, di illuminare di rosso la torre, un monumento del territorio in occasione della “Settimana della Croce Rossa”. "In questa data – spiega dal Comune –, scelta in quanto anniversario della nascita di Henri Dunant, fondatore del Movimento, tutto il mondo festeggia l’opera svolta dalla Croce Rossa, cercando di avvicinare la cittadinanza alla conoscenza delle molteplici iniziative rivolte verso i vulnerabili. Questa ricorrenza si inserisce al termine di un lungo periodo di straordinario impegno e fatica che ha visto la Croce Rossa in campo già dai primi momenti dell’emergenza sanitaria".