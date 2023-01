Il Comune in cerca di contabili

Due posti, per la selezione pubblica per esami, di due posti a tempo pieno ed indeterminato di ‘Istruttore, amministrativo contabile’ nei comuni di Bondeno e Terre del Reno. Il Comune di Bondeno svolge il ruolo di capofila nell’ambito della convenzione tra i comuni di Bondeno, Terre del Reno, Poggio Renatico e Vigarano Mainarda per la gestione associata del servizio personale. Deve occuparsi della procedura per il reclutamento di personale. E lancia il bando. A Bondeno sarà occupato nei servizi socio culturali, a Terre del Reno negli affari generali dell’ufficio relazioni per il pubblico. I comuni cercano personale. Ci sarà un concorso pubblico da cui ne uscirà una graduatoria. I primi arrivati saranno assunti. I bandi sono aperti. Ci si può accedere dalla Home page del comune al link bandi di concorso amministrazione trasparente. Di fatto non è poi così semplice indagare tra le scadenze e le modalità. Non basta un click. Occorre esplorare. Entrare nei documenti. Servono la maturità ottenuta in cinque anni, occorre avere compiuto 18 anni, pagare l’iscrizione di dieci euro. L’iscrizione avviene on line attraverso lo Spid. C’è tempo solo fino al mese di gennaio. Scade il 29.

