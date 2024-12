Il Comune introduce la tassa di soggiorno

La tassa di soggiorno fa capolino tra la fiscalità del comune di Argenta. Ed accende anche il dibattito politico. La nuova imposta, alla sua prima volta, dopo essere stata bocciata nel periodo del Covid, si pone come obiettivo, spiega la vicesindaco Giulia Cillani (nella foto col sindaco Baldini), "la qualificazione e lo sviluppo del sistema turistico argentano" Quindi le sue strutture ricettive e alberghiere, della ristorazione, ambientali, storiche e culturali. Che sulla base di 28.000 visitatori, di cui 6000 presenze di stranieri, puntano ad un incremento delle loro attività, e del numero di turisti. Questo in funzione di un possibile ampliamento delle stagionalità, che andrebbe a coprire l’intero periodo annuale. Al momento il gettito previsto è di 13.000 euro. L’esborso per singoli pernottamenti vanno da 1,50 per i campeggi ad esempio, sino a 3,50 euro negli hotel. Ma le opposizioni non ci stanno. E ritengono lo stanziamento iscritto a bilancio insufficiente per fare investimenti nel settore, E l’importo a carico dell’utente penalizzante per gli stessi, alle prese anche col rischio alluvioni, e per chi si sofferma in città per motivi sanitari. La questione è emersa nell’ambito dell’approvazione del Dup di programmazione.