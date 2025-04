Il Comune multa Ferrovie. Ma il tribunale lo boccia

Sentenza sfavorevole per il Comune di Bondeno, tanto da dover riconoscere un debito fuori bilancio per le spese legali per poco più di 5 mila euro. La vicenda è comunque singolare e nei girini scorsi è dovuta approdare in consiglio comunale per approvare le spese legali. Questi i fatti. Tutto parte dalla sentenza emessa dal Tribunale di Ferrara lo scorso 9 gennaio. La vicenda trae origine da un’ordinanza ingiunzione emessa nel 2024 dal Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Alto Ferrarese nei confronti di Ferrovie Emilia Romagna (F.E.R.) e della ditta Massoni P. & M. Srl. per un presunto "disboscamento non autorizzato in area protetta" lungo la linea ferroviaria tra Senetica e Zerbinate. Come illustrato in Consiglio dal Comandante della Polizia Locale, Stefano Ansaloni, a seguito del ricorso presentato da F.E.R. e Massoni, il Comune aveva inizialmente richiesto una consulenza legale specialistica in materia ambientale e successivamente emesso un’ordinanza ingiunzione, seppur con una riduzione dell’importo iniziale della sanzione. Tuttavia, il Tribunale di Ferrara ha accolto l’appello delle due società, annullando l’ordinanza ingiunzione e condannando il Comune di Bondeno al pagamento delle spese legali sostenute dalle controparti, liquidate in totale in 5.118,46 euro. Di fronte a questa sentenza esecutiva, il Consiglio Comunale ha dovuto prendere atto della situazione e, in conformità con l’articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000, riconoscere formalmente il debito fuori bilancio. Come spiegato durante la seduta, in questi casi l’organo consiliare esercita una funzione ricognitiva, senza poter opporsi al pagamento del debito sancito dal giudice. Per far fronte a questa spesa imprevista, il Consiglio ha approvato una variazione di bilancio utilizzando una quota dell’avanzo di amministrazione presunto per il 2025, precedentemente accantonata per il fondo contenzioso. Un atto formale. Durante la discussione consiliare, Ansaloni ha inoltre accennato al fatto che, "parallelamente al procedimento civile, la F.E.R. sarebbe stata assolta in sede penale per lo stesso fatto". La Giunta Comunale dovrà ora valutare l’opportunità di presentare appello contro la sentenza civile. Sono stati 9, tutti dei consiglieri di maggioranza, i voti favorevoli che hanno approvato la delibera e 5 gli astenuti. Un’azione a tutela del territorio che ha portato dunque ad un imprevisto. Ancora una volta una querelle lega singolare finisce con un’amministrazione che soccombe e deve pagare le spese legali. Una vicenza legale come tante nel panorama italiano.

Claudia Fortini