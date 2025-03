Il Comune oggi all’Expo Bike. Antipasto della ’Coppi e Bartali’

Il Comune di Ferrara sarà presente oggi e domani all’Expo Bike a Ferrara Expo, la prima fiera della bicicletta e della mobilità sostenibile di Ferrara e una delle prime della regione Emilia-Romagna. La fiera rappresenta un’opportunità unica per aziende e professionisti del settore di mostrare i loro prodotti, innovazioni e condividere le proprie visioni. Due giornate in cui gli operatori potranno esporre le loro novità, mentre i visitatori potranno godere di un ampio programma di eventi tra performance, incontri con i campioni e i tecnici del ciclismo e grandi ospiti del panorama nazionale.

Sarà l’occasione, per il Comune, di ricordare anche in un proprio stand in fiera la prossima grande iniziativa sportiva che coinvolgerà la città il prossimo 25 marzo. Si tratta della “Settimana Internazionale Coppi e Bartali”, uno degli appuntamenti più prestigiosi del calendario ciclistico del nostro Paese. Una competizione di livello internazionale intitolata ai leggendari ciclisti italiani Fausto Coppi e Gino Bartali.

Si tratta di una gara che porta ogni anno campioni da tutto il mondo a sfidarsi fino all’ultimo chilometro, onorando i nomi di due figure mitiche della storia delle due ruote. L’edizione del 2025, la 25° nella storia della manifestazione, si terrà dal 25 al 29 marzo. La prima tappa partirà proprio da Ferrara, segnando un ritorno significativo dopo 25 anni: la nostra città aveva infatti ospitato la partenza della prima edizione nel 2001. Il percorso condurrà da Ferrara a Bondeno, celebrando la storica passione della Regione per il ciclismo.

"Sono tante le iniziative realizzate a Ferrara per omaggiare la bici, lo sport, il turismo lento e includere la mobilità dolce tra le prassi quotidiane. Ringrazio gli organizzatori di Bike Expo ospitata a Ferrara, per noi sarà l’occasione per ribadire l’importanza della bicicletta nel sistema politico cittadino e anche per dare informazioni alle istituzioni, realtà e appassionati presenti sul ritorno, dopo 25 anni, della Settimana Internazionale “Coppi e Bartali” a Ferrara. Per l’amministrazione comunale significa portare a Ferrara, città accogliente e dinamica, un evento capace di coniugare sport, passione e sviluppo economico. Il nostro impegno è quello di valorizzare sempre più lo sport come motore di crescita e aggregazione, puntando su eventi di respiro internazionale", dice l’assessore allo Sport Francesco Carità.