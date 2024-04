"Il Comune punta ai ’Debiti 0’. L’obiettivo è farcela nel 2036"

Il Comune di Terre del Reno, nell’informare i dati del rendiconto finanziario del comune, lancia l’obiettivo “Debiti 0”, puntando ad essere nel 2036, tra gli unici comuni assenti da debiti finanziari e dai conseguenti interessi che questi comportano. Un piano strategico, messo in piedi dalla ragioneria del comune, coadiuvato dall’assessorato al bilancio, che grazie ad una gestione oculata delle risorse, permetterà di rientrare nei prossimi anni delle rate rimanenti dei mutui precedentemente attivati, con rate che via via già caleranno, fino ad estinguersi completamente. Questo permetterà anche di riuscire a recuperare fondi importanti, sul corrente, dal risparmio sui mutui e su accantonamenti vari.

La cosa più importante è che l’obiettivo di “Debiti 0” non bloccherà le opere pubbliche: l’avanzo di bilancio che fin qui è stato volutamente conservato, permetterà gli investimenti necessari programmati nel prossimo triennio, senza dover accedere a nessun tipo di finanziamento debitorio, sgravando le generazioni future da debiti ai quali spesso viene chiesto loro di far fronte. Un risultato straordinario, che ripaga degli sforzi di risparmio sin qui operati, che quasi nessun comune in Italia può conseguire e che mette al sicuro il futuro del comune negli anni a venire. Dal rendiconto inoltre si apprende che è in aumento la popolazione locale, avendo raggiunto al 31.12.2023 un numero pari a 10.104 abitanti, in aumento rispetto agli anni precedenti (al 2022 si registravano 9985), dimostrando quanto il comune sia ancora estremamente attrattivo. Le parole di Filippo Marvelli, assessore al bilancio di Terre del Reno: "Il mio assessorato, con la collaborazione della ragioneria, ha sempre lavorato affinché i nostri mutui venissero a cessare il prima possibile; voglio ricordare che negli anni immediatamente successivi al sisma, 2012-2017, molti comuni hanno chiesto ed ottenuto la sospensione dei mutui, mentre noi non abbiamo chiesto nessuna proroga. Abbiamo sempre pagato ed è per questo che raggiungeremo l’importante traguardo di “Debiti 0”".

Laura Guerra