Il Comune può fare di più per le famiglie

Alessandro

Talmelli *

Nei giorni scorsi, come ripotato dal Carlino, l’assessore del Comune di Ferrara Andrea Maggi con la sua associazione politica e lista civica si è attivato per sostenere famiglie e imprese contro il caro bollette, le truffe, e contratti legati a gestori della telefonia. Un’iniziativa che, come segretario comunale del Partito Democratico di Ferrara, ritengo lodevole, anche per il coinvolgimento di altri partners. Si tratta infatti di un servizio utile per i cittadini, che tuttavia, a mio parere, doveva essere promosso dal Comune di Ferrara. Questa azione purtroppo è parziale: se fosse stata accompagnata da un fondo specifico per aiutare le famiglie in difficoltà avrebbe potuto dare risposte ad una platea più ampia di residenti. Un’iniziativa che come Partito Democratico di Ferrara avremmo assolutamente votato e sostenuto. Lo dimostrano i nostri atti già depositati in questi mesi. Ci chiediamo quindi se il sindaco Alan Fabbri può spiegarci come mai questa iniziativa sia stata promossa da un suo assessore attraverso la sua associazione politica e non dal Comune: è l’ennesimo segnale di fibrillazioni interne alla maggioranza? Ferrara Cambia, la vera lista civica che ha sostenuto l’attuale Sindaco, a causa di una gestione alquanto discutibile del rapporto con il consiglio comunale, ha sentito l’esigenza di distinguersi? Andrea Maggi e i suoi assessori non hanno trovato terreno fertile in giunta per una proposta che risponde ad esigenze contingenti ed attuali? Auspichiamo che il sindaco decida di schierarsi al fianco delle famiglie e imprese colpite dall’aumento dei costi delle bollette, oltre alle lodevoli iniziative estemporanee dei suoi assessori.

* segretario Unione

comunale di Ferrara

del Partito Democratico