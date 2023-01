Il Comune riapre le iscrizioni agli asili nido

Il Comune riapre le iscrizioni agli asili nido, perché, grazie alle strutture private, sono stati aggiunti sessantotto posti. Inoltre le possibilità di accesso sono state allargate anche ai bambini nati fino al 31 gennaio 2022.

Nel dettaglio le disponibilità riguardano: il nido d’infanzia al Centro italiano femminile di via Isabella d’Este 22 (11 posti), Mami Education di via Lucchesi 5 (4), l’istituto paritario San Vincenzo di via Fossato 19 (4), lo Smiling international school di corso Porta Mare 117 (1), l’asilo Don Dioli di via Modena 204 (12), la scuola d’infanzia San Giacomo di via Arginone 161 (5), la scuola d’infanzia parrocchiale ‘Beata Beatrice II d’Este’ di Contrapò (7), il nido Braghini Rossetti a Pontelagoscuro (4), la scuola d’infanzia ‘Beata Maria Chiara Nanetti’ di via Calzolai 659, a Francolino (3) e lo spazio bambino ‘Piccole Gru’ di viale Krasnodar 235 (4).

Da oggi - e fino al 25 gennaio - sarà quindi possibile presentare la domanda per i nuovi posti messi a disposizione presso le strutture private convenzionate per l’anno educativo in corso 2022-2023. La frequenza della struttura sarà soggetta alla stessa tariffazione dei nidi comunali. "La partnership tra pubblico e privato, che abbiamo promosso e sostenuto con un investimento di quasi 300mila euro, ci ha consentito di potenziare i servizi alle famiglie del territorio, offrendo più posti e allargando la disponibilità per i bambini – sottolinea l’assessore Dorota Kusiak -. Una ulteriore misura concreta che offre nuove risposte alle esigenze emerse in questi anni, proprio mentre, con la task force Pnrr, stiamo lavorando ai nuovi asili nido e all’ampliamento degli esistenti, con un investimento complessivo di 9,6 milioni di euro" Fondi che consentiranno di finanziare: il nuovo centro polifunzionale per le famiglie nell’ex scuola di via Pietro Lana, il nuovo asilo nido da realizzare nel parco adiacente alla scuola dell’infanzia statale Guido Rossa, il nuovo nido di Quartesana, il nuovo polo per l’infanzia di via Coronella e l’ampliamento del Nido Girasoli. La sfida demografica oggi può contare su importanti risorse investite e tanti progetti concreti messi in campo".

Il bando per i nuovi posti è riservato ai residenti con Isee uguale o inferiore a 40mila euro, accoglierà anche bambini nati dal primo gennaio 2020 al 31 gennaio 2022. Tutti i moduli si trovano sui siti dedicati. Per le famiglie con Isee sopra i 40mila euro di Isee che volessero iscriversi ai nidi convenzionati sarà contestualmente riaperta la possibilità di richiedere il bonus nido con le stesse modalità previste in precedenza. Per richiedere il bonus sarà necessario consultare la pagina internet dello sportello polifunzionale.

