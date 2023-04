"Il Comune riprenda in mano il progetto del Campus universitario"

"Adesso il Comune ha l’occasione per riprendere il progetto del “Campus Universitario” così come noi l’avevamo proposto fin dall’inizio". Lo afferma Alberto Bova, (nella foto) segretario provinciale di Azione Ferrara, che aggiunge: "E stato infatti approvato dal Parlamento l’emendamento che permette di utilizzare i fondi Pnrr per fare residenze Universitarie. Emendamento che vede quale primo firmatario l’amico Marco Lombardo di Azione, col quale ci eravamo confrontati in merito qualche tempo addietro. A questo punto – continua Bova a nome di Azione Ferrara – chiediamo che il Comune si attivi immediatamente in modo che anche a Ferrara si possano realizzare alloggi universitari senza dover “scambiare” con supermercati ed edilizia privata residenziale. Questa è l’occasione per convertire il confuso progetto Feris, che prevede la riqualificazione dell’ex caserma Cisterna del Follo, la creazione di un parcheggio e di un’area commerciale, in una vera opportunità che consolidi il proficuo rapporto tra la città e la sua Università".