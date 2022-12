Il Comune sistema gli edifici

Anche in questo finale d’annata, il comune impegna fondi per le manutenzioni del suo patrimonio immobiliare per quasi 30.000 euro. Si sono infatti resi necessari alcuni lavori edili urgenti alla sede dei vigili del fuoco di Cento dove si è deciso di intervenire con la sistemazione della copertura per il ricovero dei mezzi di soccorso lato est e nord di falda e al plesso scolastico "Guercino", ubicato in Via Dante Alighieri a Cento, che necessita di una apertura di tamponamento in luce esistente, adattamento breccia e fornitura e posa di porta a due ante, similare alle esistenti con sopraluce vetrato al fine di permettere la realizzazione di una nuova aula.

Il tutto per la cifra di 14.213 euro che il comune ha trovato e dunque proceduto con l’affidamento dell’intervento alla O.E. LU.VA. di Renazzo. Anche alla Palestra Giovannina di Cento sono necessari alcuni interventi di manutenzione ordinaria per la protezione delle pareti e delle tubazioni al fine di garantire una migliore compartimentazione dell’edificio e la riqualifica dello stesso. I lavori alla palestra di cui il Comune di Cento è locatario sono pari a 10.661,58 euro ed è stato ritenuto di procedere con l’affidamento dell’intervento alla Technotermica di Massimiliano Talmelli e & c di Ferrara.

l.g.