Il Comune stanzia quasi mezzo milione per il risparmio energetico

Cogliendo le opportunità dI uno specifico bando promosso dallo Stato, il comune di Codigoro ha presentato ben tre interventi di efficientamento energetico per un valore di 463mila euro per tre edifici, ai quali si aggiungono 30mila di direzione lavori a carico del comune. Il primo, prioritario, è quello che ospita le scuole medie in via Massarenti, poi la stessa sede comunale ed infine il Centro Sociale di via Rosario. "Concorriamo ad un bando che prevede chiusure trasparenti con infissi e sistemi di schermatura solare - afferma il sindaco Alice Sabina Zanardi - grazie ai quali ottenere sempre un maggior risparmio in un momento in cui ce n’è davvero tanto bisogno. Un modo per affrontare le sfide del futuro in cui l’energia sarà un bene sempre più prezioso e quindi il costo che deve pagare il comune un onere per tutti i codigoresi sul quale risparmiare sarà importante per tutti. Come sempre abbiamo dato la priorità alla scuola, perché gli edifici scolastici sono sempre al primo posto per questa amministrazione, perché crediamo che la cultura sia funzionale alla crescita di un territorio e rendere i nostri edifici scolastici accoglienti, caldi e sicuri è sempre una priorità e in alcuni casi - conclude il primo cittadino - abbiamo già raggiunto notevoli risultati". L’ufficio tecnico sta lavorando senza sosta per realizzare questo obiettivo.

cla.casta