Il concerto delle due filarmoniche

Domenica alle 21 alla Sala Estense di Ferrara, tornano a esibirsi la Filarmonica di Voghenza, diretta da Roberto Valeriani, e la Filarmonica di Tresigallo, diretta da Paolo Lenzi. Le due realtà del territorio ferrarese da anni coltivano una grande amicizia e collaborazione tra loro, sia per la parte educativa realizzando progetti con le scuole di musica in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, sia per quanto riguarda le due Filarmoniche. Per l’occasione le due Filarmoniche presenteranno un repertorio di grande prestigio: inizierà la Filarmonica di Voghenza con l’Ouverture dell’Italiana in Algeri di Gioacchino Rossini, alcune delle più importanti arie d’opera di Puccini e Léhar accompagnate dalla soprano Carla Cenacchi, senza dimenticare le colonne sonore del grande Ennio Morricone; la Filarmonica di Tresigallo invece si esibirà a seguito con le colonne sonore di Nino Rota, i tanghi argentini di Astor Piazzolla e un brano dal ritmo latino-cubano intitolato "Danzas Cubanas".