"Il concerto di Bruce, quando una minoranza si lamenta di tutto"

Caro Carlino,

mancano pochi giorni giorni al concerto di Bruce Springsteen a Ferrara. Circa un anno fa fu dato l’annuncio dal sindaco Alan Fabbri. Un evento primo nel suo genere per la città ma subito ho immaginato come sarebbe finita… un po’ come il concerto di Vasco a Trento. Da un anno un gruppo (molto minoritario ) di persone polemizza e si lamenta per la qualunque. Contestano il luogo del concerto, cioè il parco urbano, terrorizzati che questo possa nuocere alla popolazione di volatili. Per chi non lo sapesse il parco è una zona artificiale a ridosso del petrolchimico e delle principali arterie stradali. Già illustri ambientalisti hanno espresso in questi mesi pareri positivi per la realizzazione dell’evento in quel luogo. Non è quindi un parco faunistico ma ludico. Negli anni tante sono state le feste anche con fuochi d’artificio. Come sapete io sono sempre dalla parte degli animali ma qui mi viene un po’ da ridere. Questo non è un luogo naturale poi antropizzato dall’uomo. Addirittura è nata una raccolta firme su change.org. I firmatari sono per la maggior parte persone non della città che nemmeno sanno dove si trovi la location. Ma questi dove sono invece per difendere veramente gli animali? Vedi l’orso in Trentino, il fratino sulle nostre coste ecc ecc. Il concerto porterà in città 50.000 persone. Sicuramente i disagi alla viabilità ci saranno ma non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca. Per anni si diceva che Ferrara era una città dormitorio e basta. Ora da alcuni anni la musica è cambiata e i grandi nomi sono tornati in città. Basti guardare quelli del Ferrara Summer Festival che sono pazzeschi. Di pochi giorni fa poi la polemica delle luminarie americane con la scritta “welcome Bruce” in una delle via più importanti della movida estense. Tutto questo porta visibilità ed indotto alla città ed essendo stato un adetto ai lavori so bene cosa può muovere in termini economici un avvenimento del genere. Trovo che certe offese, risatine e attacchi vadano contro alle centinaia di operatori che stanno lavorando alla buona riuscita del tutto. Buon concerto a tutti e tutte.

Giacomo Gelmi