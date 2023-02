Il concerto di Ermal Meta apre il Carnevale

Energia, divertimento e stupore sono le parole d’ordine dell’edizione del Cento Carnevale d’Europa che prende il via oggi dalle 14, tornato finalmente alla normalità di sfilate nel periodo tradizionale. Un carnevale che Ivano e Riccardo Manservisi vogliono far partire davvero col botto, scegliendo Ermal Meta come primo special guest. Artista internazionale apprezzato da tutte le età, salirà sul palco di Piazza Guercino per far ascoltare i suoi brani più belli e regalare al pubblico una fantastica performance che diventa ancor più preziosa anche per Cento, visto il recente annullamento del suo tour che doveva partire a fine mese, lasciando confermata solo la data centese. Occasione davvero d’oro per i fans e per i ‘Lupi di Ermal’ che stanno mostrando grande interesse.

E tutte le carte sono in regola per dar vita a una bellissima giornata che vedrà 5 gigantesche opere di cartapesta farsi largo tra le vie strette cittadine accarezzando i tetti per poi mostrare tutta la bellezza nello spettacolo di piazza, tra movimenti, costumi e coreografie, ricchi di tonnellate di gadget e regali pronti ad essere gettati sul pubblico. I primi a varcare piazza sono i campioni in carica Toponi con ‘Invidia il prossimo tuo come te stesso’ parlando dell’invidia, poi l’invito a sognare dei Ragazzi del Guercino con ‘Il pescatore di sogni’, l’amore con i Fantasti100 in ‘Non puoi essere solo di latta’, i Mazalora con ‘Giovani Wannabe’ e la rinascita dopo un periodo di difficoltà, il Risveglio con "Ordinarie Follie" raccontando l’uomo che ha rovinato le meraviglie. Ad aprire, il gruppo in maschera a piedi ‘Figli delle stelle’ che racconteranno una storia facendo brillare piazza. Ad anticiparli, la sfilata delle Ferrari. Sul palco il padrone di casa e inossidabile patron Ivano Manservisi, i riconfermatissimi presentatori Patty e Alessandro Ramin, il ritmo della dj Giulia Regain, il calore delle brasiliane e immancabile Emilio Venturi nei panni di Tasi e Miss Carnevale Anna Bardi. "Ormai ci siamo – ha detto ieri Riccardo Manservisi – i carristi sono alle prese con gli ultimi ritocchi in quella che sarà la notte della vigilia del carnevale. Sarà una grande giornata". Un carnevale che oltre al divertimento, porta all’intero territorio un indotto economico e a testimoniarlo sono i tanti camper che già da venerdì si sono fatti vedere in città. Un carnevale che punta forte anche alle prossime domeniche, con Emis Killa il 12, i Disco Club Paradiso il 19, il ritorno del talentuoso rapper latino J Peralta il 26 e gran finale il 5 marzo con Radio Bruno Carnival Party, la proclamazione del carro vincitore.

Laura Guerra