Il concerto per Ravel su Radio3

Nell’ambito del cartellone di Radio3 Suite, stasera con inizio alle 22, Rai Radio3 trasmetterà il concerto di Ferrara Musica del 17 febbraio scorso. L’occasione è il 150esimo anniversario della nascita di Maurice Ravel, e la scelta è caduta proprio sul raffinato programma cameristico che l’associazione concertistica ferrarese ha dedicato al grande compositore francese. I protagonisti ne sono stati Massimo Quarta (violino), Enrico Dindo (violoncello), Pietro De Maria (pianoforte), Andrea Oliva (flauto) e Laura Polverelli (mezzosoprano), che hanno eseguito sul palco del teatro Comunale la Sonata in la minore per violino e violoncello, le Chansons Madécasses e il Trio in la minore. La trasmissione è stata anticipata ieri sera da una conversazione tra Oreste Bossini e il musicologo Enzo Restagno, direttore artistico di Ferrara Musica e grande esperto della musica di Ravel.