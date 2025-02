Il congresso di Fd’I: "Spinta verso il voto"

Fratelli d’Italia verso il congresso comunale. L’appuntamento è per il 15 febbraio dalle 10 in sala Zarri (corso del Guercino 39). Il congresso sarà presieduto dal senatore Alberto Balboni. Sarà l’occasione per trarre un bilancio dell’azione del gruppo consiliare guidato da Francesca Caldarone e che recentemente ha visto l’adesione di un terzo consigliere, Marco Petezzoni. Verranno inoltre illustrate, suddivise per ambiti, le proposte che il coordinamento comunale intende sostenere nei diversi livelli istituzionali fino al governo nazionale, attraverso i rappresentanti di Fratelli d’Italia. In apertura dei lavori a Balboni sarà affidato il compito di fare un’analisi della situazione politica provinciale e nazionale e di illustrare le principali riforme del governo Meloni. Seguiranno i saluti delle forze politiche e civiche centesi e la relazione del coordinatore comunale (e vicepresidente della Provincia) Alessandro Guaraldi. In seguito, spazio al dibattito.

Attese le relazioni di Diego Contri sulle prospettive imprenditoriali e sull’associazionismo della realtà centese, di Cesare Govoni sul Carnevale, di Luca Parmeggiani e Stefano Bonazzi sul mondo economico finanziario, di Roberto Tassinari sulla partecipazione politica nel territorio, del rappresentante di Gioventù Nazionale Davide Alagna sulle politiche giovanili e molti altri ancora. Spazio verrà riservato in apertura del congresso anche alle associazioni di categoria, del terzo settore, sportive e del mondo del volontariato, che potranno portare la loro testimonianza, dare suggerimenti o segnalare criticità.

"Questa scelta – spiegano i membri del coordinamento centese di Fratelli d’Italia – è scaturita dalla volontà di creare una vera tribuna politica aperta a tutte le realtà del territorio, per aprire un serio confronto sulla Cento che vogliamo costruire in vista delle prossime elezioni comunali del 2027 per offrire ai centesi una valida alternativa all’ attuale amministrazione, più che deludente". Il dibattito sarà aperto a tutta la cittadinanza, mentre le votazioni, cui prenderanno parte i 120 iscritti, si svolgeranno al termine dei lavori.