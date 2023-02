Il consigliere Carità: "La Regione condivida con l’Amministrazione il cronoprogramma"

Manca un tassello essenziale al progetto regionale di realizzazione dell’Idrovia Ferrarese, che a cascata si riflette anche sull’opera comunale di riqualificazione della nuova Darsena nel suo complesso: manca il dragaggio del Volano tra l’imbocco del Boicelli, a Pontelagoscuro, e la Darsena di San Paolo, appunto.

"Il Comune di Ferrara ci conta, non possiamo attendere oltre l’inizio lavori. L’ultimo stralcio dell’Idrovia ferrarese nel tratto cittadino del Volano va fatto quanto prima: si deve iniziare a dragarlo in corrispondenza della nuova Darsena e concludere velocemente, auspichiamo entro l’estate. La Regione ha assegnato l’appalto a inizio gennaio: che la ditta esecutrice si metta subito all’opera", non lascia spazio a ulteriori indugi Francesco Carità (foto), capogruppo di Ferrara Cambia in Consiglio comunale.

"Stiamo dando gli ultimi ritocchi alla nuova Darsena di San Paolo, ma per renderla totalmente fruibile serve quanto prima l’intervento nel letto fluviale. Abbiamo realizzato nuovi spazi per gli eventi e il tempo libero, nuove piste ciclabili e punti di ristoro, ridefinito la viabilità e le aree di sosta: ma il Volano non è ancora stato toccato. Sollecitiamo insistentemente l’intervento e la condivisione del cronoprogramma dei lavori" incalza Carità.