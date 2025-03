Il Consiglio di Stato accende ancora la musica: "Abbiamo salvato la Pasqua sulle spiagge"

Sarà una buona Pasqua anche per gli stabilimenti balneari. Il consiglio di Stato ha accolto l’appello del Comune di Comacchio e ha concesso una sospensiva, congelando di fatto la sentenza del Tar che spegneva la musica sulle spiagge alle 23,30. E’ stata rimandata al 29 aprile la discussione vera e propria dell’appello ma in questo lasso di tempo – giorni cruciali perché proprio con le festività parte la stagione balneare –, gli stabilimenti potranno organizzare concerti fino alle ore piccole. Il consiglio di Stato ha tenuto in particolare considerazione la gravità del danno che avrebbero subito tutte le attività che avevano già programmato eventi per il periodo pasquale.

Esulta Gianni Nonnato, titolare di uno stabilimento a Nazioni, presidente del consorzio che riunisce i bagni di quel lido, tra i paladini di questa infinita battaglia. Un lungo braccio di ferro tra gli operatori balneari e il Barracuda, discoteca che si era rivolta al Tar proprio per mettere un tetto all’orario degli eventi che, grazie ad una deroga del Comune di Comacchio, proseguivano fino alle due del mattino. E anche un limite al numero delle manifestazioni, una quarantina in calendario nel corso della stagione balneare. "Dobbiamo ringraziare il nostro avvocato Giuliano Onorati, è riuscito a portare a casa un primo, grande risultato. Adesso l’inizio della stagione è salvo. E confidiamo che, con il pronunciamento del 29 aprile, ci sia un’altra bella notizia. Ossia, che si possa fare musica sulle spiagge per tutta la stagione. Solo così riusciremo a salvare i sette lidi dal rischio di diventare un dormitorio, con la fuga dei turisti verso altri litorali, a salvare 600 posti di lavoro. Ora incrociamo le dita e attendiamo la discussione sulla sospensiva collegiale. Un risultato che dobbiamo anche al Comune che ha dimostrato di essere dalla nostra parte. Intanto possiamo cominciare ad aprire gli ombrelloni con maggiore serenità". La svolta nella riunione dei giorni scorsi, allo Chalet del mare. I titolari degli stabilimenti balnerari danno l’ok ad andare avanti ad Onorati. Il Barracuda – la società è rappresentata dall’avvocato Domenico Lavermicocca – aveva portato a casa un primo punto con la sentenza del Tar, adesso la questione si riapre. C’è un mese davanti per capire di chi sarà l’ultima la parola in questo duello per la movida a oltranza. La parola fine, almeno per quest’anno.