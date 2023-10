Il Consiglio saluta il parroco don Pesci

La città di Bondeno e la parrocchia salutano don Andrea Pesci che, dopo più di vent’anni se ne va. E’ stato trasferito dal Vescovo Gian Carlo Perego nella parrocchia di Ostellato. Giovedì sera alle 21, il consiglio comunale di Bondeno si aprirà con il saluto dell’assise al parroco in un momento ufficiale civico. Sabato poi, alle ore 18, nel Duomo di Bondeno, si terrà la santa messa di affidamento per ringraziare nella preghiera della missione svolta dal parroco in questi anni e augurargli un buon lavoro nella nuova parrocchia. Don Andrea Pesci era stato nominato arciprete di Bondeno, dove era già vicario, il 29 maggio 2017 dal vescovo Luigi Negri. Dal 2021 ha assunto la guida dell’Unità Pastorale della Beata Vergine Lauretana della Pioppa che raggruppa le parrocchie di Bondeno, Ospitale e Santa Bianca, ed il santuario della Beata Vergine Lauretana della Pioppa di cui è rettore. A nulla è valsa la petizione, traboccante di firme, con la quale i parrocchiani avevano chiesto che il trasferimento in un’altra parrocchia fosse evitato o "almeno rimandato fra due anni, in modo da terminare i 9 anni previsti per un parroco e i progetti in corso". Tra i progetti da completare, ai quali don Pesci stava lavorando, c’è infatti il recupero del Centro ricreativo parrocchiale, chiuso dal terremoto. Intanto l’ingresso del nuovo parroco di Bondeno don Silvano Bedin, sarà sabato 4 novembre alle ore 16 con l’accoglienza sul sagrato del Duomo, mentre l’ingresso di don Andrea Pesci ad Ostellato è previsto per domenica 12 novembre.