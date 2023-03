"Il consiglio si farà" Per i civici c’è Ilacqua

Fumata bianca finalmente, per il consiglio comunale di Vigarano, che si terrà venerdì alle 19. L’ultima seduta era stata infatti rinviata perché il consigliere comunale della civica d’opposizione ‘Viviamo Vigarano’, che avrebbe dovuto subentrare alla dimissionaria Tania Gozzi, era risultato incompatibile. Adesso un nuovo consigliere, il terzo del gruppo, c’è e l’assise può insediarsi e continuare a deliberare. Salvatore Ilacqua ha accettato: "E’ una persona molto capace che potrà essere un valore aggiunto – aveva detto la capolista Lisa Pancaldi -. Essere un consigliere comunale di minoranza richiede tanto tempo e impegno e una dedizione che Ilacqua siamo certi potrà dare".

Proposta accolta e la lista civica ‘Viviamo Vigarano’, dopo cinque consiglieri che hanno rinunciato, ricompatta le forze e si affaccia in consiglio comunale con un rinnovo. Nei giorni scorsi, il sindaco Davide Bergamini, aveva auspicato la velocità della surroga, perché senza tutti i consiglieri non si possono approvare le delibere e perché, aveva ricordato "abbiamo il bilancio da approvare". Di fatto venerdì, l’ordine del giorno dell’approvazione del bilancio ancora non compare. Tra i punti all’ordine del giorno, oltre alla surroga, c’è invece la risposta all’interpellanza, che riguarda un intervento di sicurezza stradale in località Castello proposta dal Consigliere Agnese De Michele, capogruppo di "Costruiamo il futuro con Te".

Chiede all’amministrazione comunale di "voler provvedere ad installare, all’altezza del cartello indicatore del centro abitato, dei dossi o altre forme di intervento tale da garantire il rispetto della velocità moderata – si legge - che obbligatoriamente si deve tenere in centro abitato così da garantire anche la sicurezza dei cittadini". All’ordine del giorno ci sono poi la Convenzione fra l’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna e il Comune di Vigarano Mainarda per l’affidamento del servizio di difesa civica comunale al Difensore Civico Regionale.

cl.f.