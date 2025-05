Il consorzio di bonifica e quel contributo. Un pagamento obbligato

Caro CarlinoIl contributo di bonifica è la quota annuale dovuta da tutti i proprietari di terreni e di fabbricati che si trovano nel territorio gestito da un Consorzio di Bonifica. È inutile chiedersi quale beneficio comporta per l’appartamento o terreno di proprietà tale contributo perché è obbligatorio per legge. Nessuna legge però detta le modalità di pagamento a cui ogni proprietario deve attenersi per essere in regola ed ogni Consorzio quindi adotta un proprio sistema per introitare le quote che gli spettano. Il Consorzio di Bonifica di Ferrara tramite la Sorit -Società Servizi e Riscossioni- dava la possibilità di pagare il contributo con diverse modalità (bollettino postale, bonifico, banche,) così che il contribuente poteva scegliere la forma a lui più conveniente. Inoltre, cosa non da poco, l’avviso Sorit riportava la seguente modalità: "Il pagamento può essere effettuato da tutti i contribuenti senza addebito di commissioni da parte dell’Istituto di credito presso gli sportelli de La Cassa di Ravenna, della Banca di Imola, del Banco di Lucca e del Tirreno, della Banca Monte dei Paschi di Siena, del Crédit Agricole Italia e della Bper Banca (l’ex Carife che aveva uno sportello ad ogni angolo di strada a Ferrara)". Da due anni l’avviso - non più Sorit - riporta la seguente dicitura: "Il bollettino allegato può essere versato, Esclusivamente tramite il circuito pagoPa". ‘L’esclusivamente’ a lettere maiuscole e sottolineato così come figura nello stesso avviso, comporta che il contribuente non è più libero di scegliere la forma di pagamento che più gli aggrada per cui è costretto a pagare commissioni per 2,20 euro se si reca agli sportelli dell’Ufficio Postale, è costretto a pagare commissioni per €uro 2,50 se va dal tabaccaio a pagare tramite Lottomatica e se si reca poi in una banca può arrivare a pagare commissioni fino a 5 euro come si nota dall’allegata pagina di un importante Istituto di Credito. Che delusione constatare che anche il Consorzio di Bonifica di Ferrara, riguardo alle commissioni su un contributo che persino l’Agenzia delle Entrate permette di dedurre dalle tasse, scelga la modalità di pagamento più redditizia per i già ricchi a danno dei suoi consorziati".Luigi Silvestro