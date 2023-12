Il conto alla rovescia. Weekend a tutto gas,. Santa Claus sale in moto. Tra la magia del presepe

Natale a tutto gas cominciato in piazza Ariostea con i Santa Claus su due ruote, un raduno motociclistico per le vie della città. Per gli amanti della musica da camera e pianoforte, ieri al Ridotto del Comunale si è esibito Ferrara Duo Piano Festival con Maria Perrotta e Roberto Russo.

La musica è proseguita nell’Aula Magna Tassinari della Scuola di Musica Moderna in via Darsena. Gli appassionati hanno assistito a ’1945-1964, Vent’anni di musica a Ferrara dalla liberazione alla riapertura del Teatro Comunale’ a cura di Dario Favretti. Anche dalla chiesa di Santo Spirito note melodiose: il Coro Polifonico di Santo Spirito si è esibito nel tradizionale ’concerto di Natale’, sotto la guida di Francesco Pinamonti. Per l’occasione, il coro sarà in una formazione cameristica e verrà accompagnato all’organo dal maestro Matteo Mignozzi. Gli appuntamenti con la musica sono stati un file rouge per la giornata di ieri: al centro Slavich, alle 17.30, Teatro Off con ’All other things’, titolo del primo EP del Tiumó Duo, composto da Natalia Abbascià e Agostino Maiurano. E’ andato in scena al presepe vivente a cura dell’associazione genitori Luigi e Zelia Martin, allestito nella Basilica di San Francesco. Del resto, ieri non è mancata la solidarietà. Al mattino la camminata pro Ado ’Stracarducci’ partita da piazza Ariostea. Al pomeriggio, il saggio della Scuola Multidanza pro Ado alla Sala Estense. Anche le frazioni hanno fatto sentire la propria voce nei giorni che anticipano le feste di Natale. Ieri Babbo Natale ha incontrato i bambini a Gaibanella, Codrea e San Bartolomeo in Bosco. Tra i futuri eventi in piazza Trento e Trieste, il 23 dicembre alle 18, il Coro di voci bianche di San Francesco diretto da Padre Orazio. Al Palasport, lo stesso giorno dalle 10 a mezzanotte Pattinatale, il saggio di Natale a scopo benefico dei Pattinatori Estensi. Al Palaboschetto, dalle 15 alle 18.30, il saggio del Pattinaggio il Quadrifoglio. Il programma su Inferrara.it.