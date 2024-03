Il contrasto al femminicidio non è ideologico

Ho letto l’intervento sul ‘Patriarcato’ delle esponenti PD Ilaria Baraldi e Giada Zerbini in replica a quello della consigliera Savini che negava fosse caratteristica della nostra società. Fatte salve le loro premesse, ossia che la donna ha lottato – spesso nel silenzio di tutti – per le proprie libertà, credo che la grave piaga del femminicidio non sia riducibile alle ‘presunte’ tendenze patriarcali del nostro paese. La tesi di una parte della sinistra, infatti, è ben evidente nelle esternazioni della letterata Chiara Valerio che sottintende, neanche tanto velatamente, la questione culturale come prima causa, che quindi ricade in particolare nelle società in cui governa la destra. Ma tale tesi è puntualmente smentita dalla matematica che, come si sa, a dispetto delle signore Baraldi e Zerbini, non è una opinione. Nel mondo, statistiche alla mano, i paesi che registrano più femminicidi sono Russia, El Salvador e Sudafrica e in Europa, in rapporto alla popolazione, l’Italia è solitamente al quart’ultimo posto, mentre ai primi posti si registrano paesi nordici come la Lituania e l’Estonia. E anche Francia e Germania ci superano abbondantemente pur con governi di sinistra. Potrebbe essere allora che il ‘Patriarcato’ lo importiamo? Personalmente non ho una risposta, ma credo che il problema sia ben più complesso e, proprio per rispetto delle tante donne che hanno pagato a caro prezzo le loro libertà, prima di confezionare ipotesi ‘elettoralmente convenienti’ servirebbe maggiore prudenza. La lotta al femminicidio non può essere ideologica, ma pragmatica, e secondo la convenzione di Istanbul del 2011 gli strumenti sono le cosi dette ‘Tre P’: prevenzione, protezione e punizione. E questo vale per qualunque governo, di destra o sinistra che sia.

* deputato di Fratelli d’Italia