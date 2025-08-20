Il contributo di Confartigianato: "Ora un piano per i giovani. Serve un territorio attrattivo"

Il dibattito innescato dal commento del capo del Carlino, Cristiano Bendin, attorno al ‘Caso FriEl’ accende i riflettori su una serie di tematiche che, come associazione datoriale che rappresenta gli artigiani e le pmi di questa provincia, non può lasciarci indifferenti. Forse dopo tanto tempo e dopo tante chiacchiere – oltre ai tavoli e ai tavolini, giustamente stigmatizzati da Bendin – siamo arrivati a una vera e non formale collaborazione fra pubblico e privato che poterà sul territorio risultati tangibili. Investimenti, posti di lavoro e opportunità. Le istituzioni di prossimità, come a noi piace definirle – Comuni, Provincia e Regione – hanno fatto quadrato e hanno lavorato oltre gli steccati ideologici per raggiungere un obiettivo di medio termine che lambisce diversi nervi scoperti del nostro territorio: dalla necessità di riqualificazione di alcune aree, passando per l’integrazione, finendo appunto con l’iniezione di ingenti risorse e con la creazione di nuovi posti di lavoro. È significativo che in questa operazione abbia partecipato esercitando finalmente il proprio ruolo anche Sipro il cui cambio di passo è del tutto evidente. Aggiungiamo, però, che come leva di competitività non bisogna trascurare i giovani. Anzi, nulla potrà essere realizzato a prescindere da loro. Il nostro territorio, come è noto, vive da tempo gli effetti devastanti dell’inverno demografico, ed è per questo che per renderlo attrattivo occorrerebbe un grande piano dedicato ai giovani. Questa è la proposta che Confartigianato ha sostenuto anche in seno alla riunione che l’amministratore unico di Sipro ha organizzato nei giorni scorsi con le associazioni di categoria del territorio. Rendere il territorio attrattivo per i giovani significa mettere a sistema competenze e risorse pubbliche e private per creare opportunità e non solo lavorative. Serve una visione più ampia che comprenda per esempio anche un serio ragionamento sugli alloggi calmierati, investimenti sulla prima casa economicamente sostenibili con misure di vantaggio per chi ne possiede le condizioni senza escludere nessuno, servizi di supporto alla genitorialità, più servizi dedicati all’infanzia, soprattutto nelle aree interne, e alla sanità ad ogni latitudine della nostra provincia. Aggiungiamo, in questo ragionamento, che una leva di forte attrattività per i giovani è rappresentata proprio dal settore artigiano. Sembra un controsenso o un paradosso rispetto agli impietosì dati della Cgia di Mestre di questi giorni. Tuttavia, l’artigianato può essere un comparto molto attrattivo anche per i ragazzi. Facciamo nostre le parole del presidente nazionale di Confartigianato, Marco Granelli: "L’artigianato è una risposta moderna al bisogno di libertà e autenticità che tanti giovani oggi esprimono. Un’indagine realizzata dal Censis con Confartigianato lo conferma: i giovani sotto i 35 anni desiderano un lavoro libero e creativo, che consenta di esprimere sé stessi, di mettere in campo le proprie passioni, di costruire qualcosa di unico e ben fatto. L’artigianato risponde a questa aspirazione". Ecco perché servono strumenti di sostegno e vantaggio per i giovani, soprattutto quando manifestano la volontà di costruirsi una famiglia , che per artigianato e pmi sono il cuore pulsante anche della propria attività economica. Noi pensiamo che una regia pubblico-privato, che pensi ai giovani in maniera articolata e come leva di sviluppo – senza scadere nell’inutile ed ideologico giovanilismo propagandistico – possa traguardare un obiettivo ambizioso che ci permetterebbe di guardare al futuro con maggiore fiducia, uscendo dalla logica del piagnisteo e dei no che sembra piacere a molti nel nostro territorio ma che non porta ad alcun risultato concreto.

Paolo Cirelli, segretario provinciale Confartigianato Ferrara