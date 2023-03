"Il controllo di vicinato per contrastare i furti"

Attivare un sistema di controllo del vicinato, non autogestito, per combattere la microcriminalità. È la mozione di Massimo Contarini (foto), segretario portuense della Lega e consigliere comunale di Uniti per Portomaggiore per una cittadinanza attiva.

"Il nostro territorio – sostiene l’esponente del Carroccio – è soggetto a fenomeni che spaziano da piccoli danneggiamenti di arredo pubblico, a furti in abitazione e nelle aziende nonché allo spaccio di sostanze stupefacenti. Sempre più spesso si assiste inerti a fenomeni di bullismo tra i giovanissimi che frequentemente sfociano in risse o che, nella migliore delle ipotesi, inducono nelle vittime un disagio psicologico tale da non voler più frequentare i luoghi pubblici cittadini o a preferire di rimanere al sicuro in casa. In questo quadro si possono annoverare anche microcrimini ambientali quali lo spargimento dei rifiuti nelle più disseminate aree del territorio, fino allo smaltimento e all’abbandono di materiali dichiarati cancerogeni quale è il famoso e pericolosissimo eternit". Contarini ammette che la giunta Bernardi si è prodigata insieme all’Unione dei Comuni "Valli e Delizie" a "integrare e potenziare il sistema di videosorveglianza, già presente, con ulteriori telecamere". Ma si può fare di più. "Da diversi anni si è sviluppata In Italia, a partire dal 2008, dapprima spontaneamente, poi in maniera sempre più organizzata, una metodologia di sicurezza collettiva denominata "controllo del vicinato", basato sulla partecipazione attiva dei cittadini".