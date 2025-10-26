Il convegno a Unife. Diritto e processo, il punto con gli esperti

Si è concluso ieri, nell’aula magna del dipartimento di Giurisprudenza di Unife, il convegno annuale dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, che quest’anno celebra il quarantesimo anniversario dalla sua costituzione, avvenuta a Ferrara nel 1985, quando fu inaugurata la nuova sede dell’allora facoltà di Giurisprudenza a palazzo Trotti-Mosti. Quasi duecento tra studiose, studiosi, docenti e giovani ricercatrici e ricercatori si sono riuniti dove tutto ebbe inizio, per riflettere sui temi più attuali della giustizia penale contemporanea. L’iniziativa è stata organizzata dall’Associazione insieme al dipartimento di Giurisprudenza ed è stata patrocinata dal Comune.

L’evento ‘Costanti e variabili nel diritto delle prove penali’ si è focalizzato sui problemi più attuali che riguardano i metodi di accertamento della responsabilità penale. Un tema cardine del dibattito giuridico per l’incessante progresso tecnologico e l’evoluzione della società contemporanea. Al centro del dibattito anche l’uso dell’intelligenza artificiale ai fini delle decisioni giudiziarie e la quotidiana competizione tra il processo penale allestito sui media e quello reale celebrato nei tribunali.

L’iniziativa si è aperta con i saluti istituzionali di Marco Magri, direttore del dipartimento di Giurisprudenza di Unife e di Alessandro Balboni, vicesindaco e assessore comunale con delega a Ferrara città universitaria e ha poi visto intervenire esperte ed esperti di giustizia penale. "Si tratta di un incontro molto significativo sia per la centralità dei temi affrontati, sia per la prestigiosa sede di realizzazione laddove evoca simbolicamente la permanente vitalità dell’Associazione tra gli studiosi del processo penale, sempre attenta, durante i 40 anni dalla sua fondazione, all’evolversi normativo della materia e alle prospettive di sviluppo delle libertà fondamentali intese come limiti ineludibili all’esercizio del potere giudiziario" ha affermato Adolfo Scalfati, presidente dell’Associazione che ha aperto il convegno.