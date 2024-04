Il convegno alla Fiera. Lavoro agricolo di qualità, il punto con gli esperti

Il convegno ‘Rete del lavoro agricolo di qualità - La Sezione territoriale di Ferrara come opportunità di sviluppo del settore agricolo’, che si domani dalle 9.30 al padiglione 2 della Fiera, è organizzato dalla sezione territoriale di Ferrara, insediatasi alla direzione provinciale Inps lo scorso 6 dicembre. L’evento, che ha il patrocinio della Regione, ha lo scopo di far conoscere ad aziende, lavoratori e a tutti gli operatori del settore, la funzione interistituzionale di promozione del settore agricolo in ambito provinciale della Sezione territoriale di Ferrara. Tra gli interventi è previsto quello dell’assessore Regionale all’Agricoltura Alessio Mammi.

La ‘Rete del lavoro agricolo di qualità’ è un’iniziativa istituita dall’Inps per selezionare imprese agricole e altri soggetti che si distinguono per il rispetto delle norme in materia di lavoro, legislazione sociale, imposte sui redditi e sul valore aggiunto. Per far parte della Rete del lavoro agricolo di qualità, le imprese devono presentare domanda online attraverso il servizio dedicato. In particolare, per la provincia di Ferrara, la sezione territoriale si propone poi di operare quale leva interistituzionale per favorire e promuovere nel settore agricolo – oltre che l’adesione alla Rete del lavoro agricolo di qualità – la cultura del lavoro regolare in tutte le sue forme, sistemi di trasporto più agevoli, forme di supporto per le imprese agricole in difficoltà e l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro. Al momento la Sezione territoriale si arricchisce del contributo di otto Istituzioni pubbliche, undici Comuni, otto associazioni di categoria, tre organizzazioni sindacali, tre associazioni a vario titolo impegnate nel sociale, un centro interuniversitario, una Cooperativa sociale.