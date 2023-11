Il convegno alla sede di Cna

Una riflessione sul cammino delle donne verso la parità di genere: cammino accidentato, difficile, pieno di ostacoli e soprattutto ben lontano dall’essere concluso. A questi temi sarà dedicata l’iniziativa organizzata da Cna Impresa Donna Ferrara per oggi, in prossimità della Giornata mondiale contro la violenza sulle Donne: ‘Il Moto si prova camminando’. L’incontro si terrà a partire dalle 16.00 nella sala convegni di Cna in via Caldirolo 84.