Il Copparo 2015 fa... Trio. "Ora ci divertiamo"

Settembre è definito il mese della ripartenza: si comincia nuovamente a rispettare i propri doveri scolastici o lavorativi e spesso si sceglie di accogliere con più determinazione dei veri e propri cambiamenti drastici, rivoluzionando un po’ la quotidianità a cui si era abituati. Vale per le persone, ma anche per realtà decisamente più grandi, come può essere il comune di Copparo. In particolare in ambito sportivo, dove la vecchia Copparese – ora conosciuta da tutti come Asd Copparo 2015 – si sta preparando ad affrontare il nuovo campionato di Prima categoria sotto una nuova gestione, quella della famiglia Trio. Si tratta della proprietaria dell’azienda "Trio Strade", specializzata in costruzioni di tipo edile e manutenzioni di strade, autostrade, marciapiedi, ponti e gallerie. Si è già fatta conoscere in città per il grande lavoro effettuato sul territorio ferrarese. Un dovere professionale che però nel tempo si è trasformato in un gesto d’affetto per un ambiente che dal 1998 appartiene quotidianamente a Cesare Trio, imprenditore originario di Messina e proprietario della srl. "La fama della famiglia Trio è nota a tutti, – ha sottolineato Fabrizio Pagnoni, primo cittadino di Copparo – quindi questo rapporto di collaborazione porterà sicuramente diverse altre novità, che di fatto miglioreranno sicuramente il nostro territorio. Si tratta di un progetto pluriennale al quale la famiglia Trio si è aperta totalmente, rendendosi disponibile per alcuni progetti che prenderanno piede nei prossimi mesi".

Uno sguardo più ampio alla realtà di Copparo che mette le sue radici nella società sportiva cittadina, seguendo dunque una delle passioni più importanti di Cesare, ma anche di sua moglie Vanessa Galante: "Mi hanno dimostrato sin da subito il loro grande entusiasmo – ha continuato Pagnoni – nel poter guidare il Copparo 2015, effettuando subito dei grandi investimenti per costruire una squadra forte e competitiva. Ci tengo poi a ringraziare Andrea Mari per il lavoro svolto in questi anni: senza di lui la nostra cultura sportiva sarebbe venuta meno. Si è occupato quotidianamente di diversi aspetti, con fatica ma soprattutto con una passione immensa, che tutti noi abbiamo sentito e continuiamo a cogliere. Sono sicuro che assieme al suo contributo, la famiglia Trio riuscirà a fare altrettanto per la squadra di calcio.". In ambito sportivo questo nome non è affatto nuovo: prima la breve esperienza con il Rovigo e poi l’inserimento tra le sei pretendenti per l’acquisizione della nuova SPAL – ora nota come ’Ars et Labor’ –. Adesso il capitolo Copparo 2015: "A dicembre sarò ufficialmente la nuova Presidente della società – ha annunciato Vanessa Galante – Sono soddisfatta e pronta per questa nuova e stimolante avventura: ci concentreremo tanto sul settore giovanile e nei prossimi anni proveremo a costruire una Juniores e anche una formazione femminile".

Nuova proprietà, nuovi stimoli ma stessi protagonisti, come affermato da Cesare Trio: "Abbiamo mantenuto l’ossatura della società, senza stravolgere troppo e acquistando circa 8 giocatori nuovi. Cercheremo di essere sempre presenti, perché pensiamo possa aiutare molto a fare bene. Il grosso è stato fatto, ora possiamo solo che divertirci".

Riccardo Fattorini