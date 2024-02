Il coraggio della pace. Il patriarca Pizzaballa ospite del Corpus Domini: "Insieme per riflettere"

’Su di te sia pace’ è il tema che il monastero del Corpus Domini di Ferrara ha scelto per il ciclo di incontri che, da venerdì 1 a domenica 10 marzo, scandirà l’ottavario di Santa Caterina Vegri. A inaugurare la rassegna sarà, appunto venerdì alle 20.45, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca latino di Gerusalemme in videocollegamento dalla città santa. Rispondendo alle domande di Cristiano Bendin, capo della redazione di Ferrara de il Resto del Carlino, sul tema ’Su di te sia pace’, Piazzaballa offrirà una testimonianza diretta del conflitto tra Israele e Hamas. Una guerra terribile, iniziata con il vile attentato terroristico del 7 ottobre scorso ai danni dei cittadini israeliani e proseguito con il bombardamento della Striscia di Gaza che sta seminando vittime tra i civili palestinesi e distruzione. "Pizzaballa – spiegano gli organizzatori – è intervenuto più volte sul tema della pace con coraggio. E le sue parole ci sono sempre sembrate equilibrate, realistiche e insieme profetiche. Ma soprattutto sono parole esigenti, proprie di chi vede la guerra molto da vicino e ne conosce tutto l’orrore". Il giorno dopo, alle 16, concerto ’Due viole per la pace’ con Fiorenza e Alessandro, una coppia di sposi e musicisti che eseguirà brani di autori di diverse epoche storiche e di diversi paesi europei "per dare l’idea di un mondo senza confini, sapendo che la musica è un linguaggio universale, capace di unire i popoli". Giovedì 7 marzo, alle 20,45, in collegamento da Gerusalemme, testimonianza di suor Valentina Sala (ostetrica in un ospedale arabo di Gerusalemme est, dove anche diverse donne ebree hanno chiesto di poter dare alla luce i loro figli) e di Silvia De Munari, volontaria di ’Operazione Colomba’ della Comunità Papa Giovanni XXIII. Infine, domenica 10 marzo, alle 16, Alfredo Cenini, docente e formatore di Reggio Emilia, accompagnerà gli intervenuti in una riflessione su possibili percorsi di comunicazione non violenta. Come ogni anno, da tradizione, ogni pomeriggio sarà possibile visitare il forno di santa Caterina e incontrare le Sorelle Clarisse per un approfondimento sulla vita e sull’insegnamento di Caterina. Alle 18 la preghiera dei Vespri, alle 18.30 la celebrazione dell’Eucaristia.

re. fe.