Il coraggio della ripresa "Una filiera virtuosa dal materiale di riciclo Noi, unici in Europa"

di Alberto Lazzarini

Quando nasce un’azienda è sempre festa per il territorio che la ospita. Come nel caso di Gallo, a un tiro di schioppo dal fiume Reno, dove lunedì sarà inaugurato lo stabilimento Newpal che così avvierà una produzione particolare quanto utile e benvenuta facendo parte del sempre più folto e importante numero delle realtà legate all’economia circolare.

Già, perché il nuovo impianto darà vita a speciali pallet per l’industria agroalimentare facendo leva su riciclo di materiale di scarto. L’idea guida è quella del riutilizzo di "materie prime seconde" da recupero, derivate dalla lavorazione post consumo del poliaccoppiato usato per i cartoni delle bevande tipo Tetra Pak. Il processo virtuoso, attuato dalla società Lucart, consente di separare la componente cellulosica per produrre carta riciclata e al contempo di utilizzare il polietilene e l’alluminio delle confezioni per trasformarli in granuli appunto per la produzione dei pallet. Il Pallet Noè – questo il suo nome - è una realtà unica in Italia, anzi in Europa, per la filiera agroalimentare essendo prodotto da una macchina assolutamente speciale, la sola nel nostro continente (l’altra è in Cina). L’impianto industriale di Gallo, una volta a regime, consentirà la movimentazione di ben 4,5 milioni di pallet all’anno. L’importante progetto che ha portato alla nascita di Newpal reca la firma di Cpr System di Gallo, azienda leader italiana per gli imballaggi in plastica a sponde abbattibili riutilizzabili, e della citata Lucart, leader in Europa nella produzione di soluzioni per l’igiene in carta, conosciuta per i brand Tenderly, Tutto Pannocarta e Grazie EcoNatural. Le due realtà gestiranno dunque l’attività di un impianto di produzione di 3000 metri quadrati che sorge nell’area Cpr System.

La sua capacità di produzione è di 250.000 pallet annui. Ogni pallet dura cinque anni con cinque rotazioni anno. Confrontato con pallet di legno, il nuovo pallet consente di risparmiare 600 kg di legno l’anno. A regime porterà a un risparmio di 60 milioni di kg di legno all’anno. C’è anche un terzo importante protagonista del progetto: è Vetroresina, azienda leader mondiale del settore, i cui prodotti di scarto saranno impiegati per dare più resistenza ai pallet e il tutto ovviamente nell’ottica del riutilizzo e della sostenibilità. In definitiva, Newpal rappresenta un’enorme novità per il settore, con un potenziale di sviluppo economico importante ma anche, ed è questo uno degli elementi distintivi del progetto, dai grandi vantaggi ambientali. Il presidente di Newpal Lauro Guidi esprime viva soddisfazione per il progetto che "costituisce una reale innovazione di prodotto e di processo tutto italiano che mette al centro la sostenibilità". "Siamo di fronte a una innovazione di processo e a un modello di business unici", aggiunge Francesco Pasquini, direttore commerciale e marketing del Gruppo Lucart mentre Monica Artosi (nella foto), direttrice generale Cpr, afferma che "Creare una filiera virtuosa partendo da materiale da riciclo è sicuramente un percorso di cui andare orgogliosi".