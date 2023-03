Il coraggio delle idee fa squadra

Mario

Bovenzi

na volta la nebbia era ben più fitta". Un modo di dire ancora vero fino a qualche anno fa, che è arretrato sotto i colpi del clima folle. Negli ultimi tempi è tornata, ancora più insidosa, ad alimentarsi nello sbalzo termico che da 14 grandi ci porta a meno due in una manciata di ore, nel volgere di una giornata. Nessuno l’avrebbe detto. E’ quasi come sostenere, tra i tavoli di una sagra in mezzo alla campagna, il viso coperto di ponfi – che le zanzare hanno una loro utilità. Invece la nebbia alla fine un’utilità l’ha davvero. Ma è servito un lavoro di squadra, una stretta di mano tra pubblico – il consorzio di bonifica – e privato, un gigante dell’ortofrutta come Salvi Vivai. Ci sono nomi e cognomi che, onore al merito, vanno fatti. Si chiamano Stefano Calderoni e Silvia Salvi, che ci hanno creduto. Il consorzio ha chiuso la canaletta che scorre intorno al vivaio dove crescono le piantine di kiwi. L’imprenditrice ha creato una serra con grondaie e alcune vasche, come invasi in miniatura. Il calore della serra trasforma la nebbia, quando c’è il contatto con il tetto, in acqua che si incanala scorrendo nei pluviali nelle vasche e nella canaletta. Per irrigare le piantine che da Lagosanto attraversano comuni, province e Paesi per conquistare l’Europa, l’Africa, la lontana India. Il progetto – l’investimento ha superato il milione – è destinato a fare scuola. E’ un test che segnerà la strada da seguire per altri agricoltori, per altri enti che credono nelle capacità dell’uomo di raccogliere le sfide – quella della siccità in questo caso – e magari di vincerle. Quantomeno di provarci. Non è bello trovarsi davanti all’improvviso un banco di nebbia lungo la strada, per i kiwi quell’imbottita è invece

una benedizione.